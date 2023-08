Dall’Inghilterra: ancora niente soldi per Cancelo, il Barcellona lo ferma in extremis in aeroporto

Ha del surreale la ricostruzione da parte di The Athletic dall’Inghilterra di quanto accaduto questo pomeriggio a Joao Cancelo, il terzino portoghese ex Juventus e Inter ora in uscita dal Manchester City per trasferirsi al Barcellona. Proprio il club blaugrana, però, dopo aver raggiunto l’accordo con gli inglesi si sarebbe accorto di non avere ancora a disposizione i fondi necessari per portare a termine l’operazione, e così l’esterno lusitano, già in aeroporto a Lisbona per raggiungere la Catalogna, sarebbe stato fermato in extremis dalla telefonata di un dirigente del club iberico, che gli ha chiesto di tornare a casa e di non partire per il momento. L’affare, a ogni modo, si farà, ma serve qualche ora in più.