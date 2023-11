Bologna-Torino, Thiago Motta: “I nazionali stanno bene. Il rinnovo non è la priorità”

“L’assenza di Orsolini? Ci sono Ndoye, Saelemaekers, Karlsoon che possono occupare quella posizione e che possono dimostrare il loro talento. Mi dispiace per i giocatori quando si infortunano”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Bologna, Thiago Motta in vista della partita di lunedì contro il Torino. “I nazionali stanno tutti bene, hanno giocato tutti tranne Moro che aveva preso una botta ma poi si è allenato con gli altri. Novembre e dicembre sono mesi perfetti per continuare a lavorare nel modo giusto”, dice sui calciatori al rientro dagli impegni della sosta. E sul momento della squadra: “Abbiamo preso pochi gol e ne abbiamo fatti a sufficienza per meritarci la classifica attuale. Vedremo lunedì, perché affronteremo una squadra che come noi difende bene e prende pochi gol. Questo è il nostro momento e vedremo in futuro cosa sarà”. E sul suo rinnovo, ribadisce: “Ho già detto molto, non è la mia priorità oggi. Penso al Torino, una bella partita da affrontare in uno stadio pieno nonostante l’orario e il freddo”.