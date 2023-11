Juventus-Inter, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Christian Deiuri 19

Rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus–Inter, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il tecnico livornese ha subito messo pressione ai rivali, indicandoli come favoriti per lo scudetto, come già fatto peraltro in diverse occasioni. Allegri ha poi parlato dei dubbi di formazione che scioglierà solo domani, soprattutto quelli in attacco, con Chiesa che pare l’unico sicuro titolare. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.