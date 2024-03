Bologna, Thiago Motta: “Zirkzee con la Salernitana? Vedremo. Orsolini in nazionale è importante”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è stato premiato durante il Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”, occasione in cui l’allenatore dei rossoblu è tornato a parlare della grandissima stagione che il club emiliano sta portando avanti sognando l’Europa e addirittura la Champions. “Affronteremo la Salernitana al massimo, una squadra difficile che ha cambiato allenatore e che si gioca la salvezza – spiega Motta – Stiamo bene e ci sono ancora tanti punti in palio da qui alla fine del campionato.”

Tornando a parlare della vittoria con l’Empoli, Thiago Motta esalta il carattere dei giocatori: “Ci hanno creduto fino alla fine e sono stati premiati. Peccato non aver concretizzato le tantissime occasioni ma comunque nel complesso il risultato è stato meritato fin dal primo minuto.” Per quanto riguarda l’infermeria c’è da fare i conti con i problemi di Zirkzee che potrebbe non essere della partita: “Vedremo se riuscirà a recuperare, non so se potrà essere a disposizione ma se non ci fosse giocherà un altro. Comunque sta recuperando molto bene”.

Un tema caldo a Bologna è quello legato alla nazionale maggiore e a quella Under 21, visti i tre giocatori rossoblu convocati. “Io provo a convincerli e aiutarli, ma principalmente è merito loro se hanno raggiunto questi risultati così come è merito di tutta la squadra e dei compagni. Io senza i miei giocatori non sarei niente, in particolare trovo molto importante il ritorno in nazionale di Orsolini.” Una battuta infine anche su Spalletti: “Grandissimo allenatore, a Napoli ha vinto uno Scudetto fantastico e sono convinto che all’Europeo l’Italia sarà forte – chiude Motta – Credo proprio che gli Azzurri faranno un grande torneo”. E sul futuro: “In questo momento penso solo alla Salernitana, questo è il mio futuro.”