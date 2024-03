Serie C 2023/2024, Crotone-Casertana 0-0: pareggio a reti bianche allo Scida

Pareggio a reti bianche tra Crotone e Casertana, partita abbastanza vivace fra le due squadre che finisce con un punto a testa.

Primo tempo allo Scida pieno di occasioni da ambo le parti ma spezzettato da tanti falli. Tribuzzi il più ispirato tra i calabresi con tre conclusioni e tanti cross per i compagni, mentre sono Carretta e Montalto nella Casertana a creare scompiglio nella difesa avversaria con le loro incursioni. Da segnalare un giallo ad Anastasio per un fallo su Tumminello.

Nel secondo tempo ritmi più blandi con le squadre che si accendono a intermittenza con veri e propri lampi. Le occasioni più grosse arrivano negli ultimi 20 minuti di gioco e sono tutte del Crotone: un palo per Zanellato, due occasioni nitide con Gomez, un colpo di testa di poco a lato di Comi e Giron che costringe Venturi a un miracolo su un cross sballato. La Casertana nonostante il forcing calabrese resiste e porta a casa il pareggio con il secondo clean sheet di fila. Ammoniti Bacchetti per la Casertana e Battistini per il Crotone.

Infine nota di merito all’arbitro Mucera di Palermo che ha condotto la gara magistralmente nonostante il nervosismo generale dei 22 in campo. La Casertana vola a 52 punti in piena zona playoff, Crotone che sale a 47 ma con l’amaro in bocca per una vittoria che avrebbe fatto bene al morale della squadra di Zauli.