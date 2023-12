Bologna, Thiago Motta: “Salernitana avversario difficile, Beukema sta bene”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida esterna contro la Salernitana: “Affronteremo una squadra difficile e che ha bisogno di punti. Siamo pronti a giocarcela per i tre punti. Lykogiannis si è comportato bene da esterno alto, ma c’è anche Saelemakers. Tutti avranno spazio. Beukema sta bene e vuole tornare titolare. Per Zirkzee deciderò in rifinitura. Orsolini deve ancora tornare al meglio”.