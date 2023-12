Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix ISU Pechino 2023: splendido secondo posto per Conti-Macii

Ottime notizie per i colori azzurri alle Finali del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico in corso di svolgimento al National Indoor Stadium di Pechino, in Cina. La seconda giornata di gare è iniziata a Pechino con la splendida medaglia d’argento di Sara Conti e Niccolò Macii, che dopo il bronzo dell’anno scorso salgono un altro gradino del podio e si confermano nell’élite assoluta di questa specialità. Autori del miglior libero della serata, i due atleti dell’IceLab di Bergamo sono riusciti a sopravanzare il duo canadese Stellato-Dudek/Deschamps, secondi dopo il programma corto, per portare a casa questo storico risultato per il pattinaggio italiano. Una sola incertezza iniziale sull’atterraggio del triplo twist è probabilmente costata ai ragazzi italiani la medaglia d’oro, vinta dai tedeschi Hase/Volodin per soli 55 centesimi di punto.

Molto soddisfatto ovviamente il duo teutonico, al loro terzo successo consecutivo nel Grand Prix dopo i trionfi nelle tappe di Espoo e di Osaka, soprattutto dopo essere stati quasi costretti al ritiro da queste finali (dopo che anche i loro connazionali Hocke/Kunkel avevano dovuto rinunciare per infortunio) a causa di un malessere che ha tenuto Nikita Volodin lontano dagli allenamenti per quasi una settimana. Molto brava Minerva Hase a evitare la caduta sul triplo loop lanciato che sarebbe potuto costar loro la medaglia d’oro a favore della coppia italiana.

“Siamo molto contenti del risultato – ha detto Sara Conti subito dopo la gara – i salti non sono stati perfetti, ma siamo sempre stati a tempo e abbiamo pattinato insieme”. Molto soddisfatto anche Niccolò Macii, soprattutto per essere riusciti a pattinare senza errori sia nello short program, sia nel libero: “È la prima volta che ci capita quest’anno, ci abbiamo impiegato cinque competizioni, ma finalmente ci siamo riusciti. Dopo il bronzo dell’anno scorso, quest’anno abbiamo vinto l’argento, e chissà magari l’anno prossimo riusciremo ad arrivare all’oro”.

Quinto posto finale per la seconda copia italiana, quella composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, visibilmente soddisfatti della loro prova nonostante i problemi avuti con il fuso orario a causa della doppia trasferta asiatica nel giro di 10 giorni dopo aver conquistato il lasciapassare per le Finals proprio all’ultima tappa di Osaka. Così come era successo anche nello short program, qualche sbavatura per loro sui salti in parallelo, ma nel complesso un buon risultato per il loro esordio a questo importante appuntamento.

Ottima prestazione anche per l’altra coppia italiana impegnata in queste finali, ovvero i campioni europei di danza Charlene Guignard e Marco Fabbri, classificatisi al terzo posto dopo la prova di danza ritmica. Davvero una prestazione di grande spessore per i due lombardi che hanno spaccato in due la classifica presentando un esercizio impeccabile dopo che le tre coppie scese sul ghiaccio prima di loro avevano tutte commesso errori piuttosto insoliti sui twizzles.

Al primo posto del ranking provvisorio si sono gli americani Chock/Bates, alla ricerca del loro primo successo nelle Finali del Grand Prix dopo sei partecipazioni e quattro medaglie d’argento. Gli statunitensi che si allenano alla scuola di Montreal con la loro interpretazione di un medley dei Queen hanno staccato di poco più di tre punti Giugnard/Fabbri, i quali però sono riusciti a rimanere davanti ai canadesi Gilles /Poirier, dominatori delle prove di qualificazione cui avevano partecipato, di soli 65 centesimi. Con ben nove punti di distacco sui quarti classificati, gli inglesi Fear/Gibson, le medaglie si giocheranno sicuramente tra queste tre coppie nel libero di sabato.

“Ci siamo molto divertiti questa sera – ha dichiarato Marco Fabbri dopo la prova – è stata un’ottima performance. È sempre difficile prevedere come risponderanno il corpo e la mente quando si pattina così tardi la sera [erano circa le 22 locali n.d.r.], non siamo abituati ad esibirci a questi orari, ma fortunatamente è andata bene”.

Nel singolo donne, infine, leadership provvisoria per la campionessa mondiale Kaori Sakamoto, l’unica a completare il proprio programma senza errori, davanti alle due pattinatrici belghe Loena Hendirckx e la sorprendente Nina Pinzarrone, esordiente in questo Grand Prix. Hendrickx ha sbagliato l’atterraggio sul triplo flip, salto normalmente piuttosto sicuro per lei, ma ha compensato con un’ottima combinazione triplo lutz+triplo toeloop; Pinzarrone, invece, non ha completato la rotazione sul primo salto della stessa combinazione, ma in ogni caso non sarebbe riuscita a colmare il gap con la connazionale nel punteggio sulle componenti del programma. Le pattinatrici sono abbastanza distanziate in graduatoria: Sakamoto ha un vantaggio di oltre quattro punti su Hendrickx, che a sua volta ne ha quasi sette su Pinzarrone, la quale si trova a sei punti dalla più immediata inseguitrice, la giapponese Yoshida protagonista di due cadute, una delle quali sull’unico triplo axel tentato nella giornata.

Sabato 9 dicembre ultima giornata di gare al National Indoor Stadium con l’assegnazione delle medaglie nella danza a partire dalle 17.50 locali (le 10.50 in Italia), seguita dalla chiusura delle competizioni individuali: alle 19.10 locali (le 12.10 in Italia) ci sarà il libero femminile, seguito poi alle 20.27 (le 13.27 in Italia) dal libero maschile.

I risultati della giornata:

Coppie d’artistico – risultato finale

1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 206,43

2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 205,88

3 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 204,30

4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 192,02

5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 188,85

6 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 185,16

Singolo donne – short program

1 Kaori SAKAMOTO JPN 77,35

2 Loena HENDRICKX BEL 73,25

3 Nina PINZARRONE BEL 66,72

4 Hana YOSHIDA JPN 60,65

5 Rion SUMIYOSHI JPN 58,63

6 Isabeau LEVITO USA 56,53

Danza su ghiaccio – Danza ritmica

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 89,15

2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 85,82

3 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 85,17

4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 76,24

5 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 74,82

6 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 74,74