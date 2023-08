Bologna, Thiago Motta: “Nonostante la sconfitta, sono soddisfatto. Arriveranno i gol”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Milan. “È stata una partita difficile contro una buonissima squadra, ma sono soddisfatto. Creando così tante occasioni, troveremo i gol. Siamo rimasti in partita fino alla fine. Continueremo a lavorare con chi abbiamo. Sono convinto che arriveranno nuovi giocatori, ne abbiamo individuati alcuni insieme alla società”. Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Dobbiamo cercare di più l’uno contro uno con Ndoye e Orsolini. Zirkzee ha tanta qualità. Sono contento di quello che ho visto oggi, ma dobbiamo migliorare per competere contro squadre forti come il Milan, che si è rafforzato moltissimo sul mercato, soprattutto davanti”.