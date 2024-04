Bologna, Thiago Motta: “De Rossi merita tutto ciò che ha, noi non abbiamo pressione”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del posticipo di lunedì all’Olimpico contro la Roma: “È una bella partita da giocare, loro sono una squadra costruita per grandi traguardi, vogliamo fare il nostro gioco e fare una prestazione bella e importante“. L’italo-brasiliano ha poi parlato dell’assenza di Ferguson, che nello scorso turno contro il Monza ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: “È unico: tutti i ragazzi hanno diverse caratteristiche nel gioco ma fatemi dire che mi dispiace tantissimo per quello che è successo, lui fa del bene anche fuori dal campo, lo si è visto dai compagni che gli vogliono bene. C’è chi lo va a salutare in ospedale, c’è una fratellanza bella, anche da parte dei tifosi. E spero di vederlo presto, perché ha la mentalità forte, anche se chiaramente adesso lo vedo triste ma sempre pronto a recuperare. Noi non cerchiamo un altro Ferguson: chi entrerà sono sicuro che farà molto bene“.

Motta non si è però sbilanciato sul prossimo capitano: “L’ho già scelto ma siccome non l’ho detto alla squadra non posso prima dirlo a voi. Zirkzee? Non penso abbia bisogno di avere la fascia per dimostrare il suo valore; se dovesse averla lunedì la reggerebbe benissimo“. Il tecnico dei felsinei ha poi accennato alle 5 squadre in Champions: “Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Non esiste ossessione ma solo la responsabilità mostrata dal primo giorno di lavoro. Siamo molto realisti circa il nostro momento. In noi non c’è pressione, quella è tutta degli altri, di chi ambisce a grandi traguardi perché noi in questa posizione non eravamo attesi“. Chiusura su De Rossi e sulla Roma: “Daniele è un ragazzo fantastico, intelligente. Ho bei ricordi di quando siamo stati insieme in nazionale, merita di stare dove sta. Sono contento di abbracciarlo lunedì sperando che i tifosi possano godere di un buon momento. La Roma fa movimenti in mezzo al campo costanti, ragazzi come Dybala e Pellegrini sono pericolosissimi, si meritano i risultati che stanno conquistando. Noi dovremo essere molto bravi a portare la gara dove vogliamo noi“.