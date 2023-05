Bologna, Thiago Motta: “Con la Roma sfida di livello. Futuro? Bisogna programmare al meglio”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. “Sono una squadra molto solida difensivamente, hanno una rosa importante, il livello di domenica sarà altissimo, noi dovremo essere molto concentrati per affrontarli. Sansone sta recuperando ma non ci sarà, Schouten oggi si è allenato bene. Jhon Lucumi non ci sarà perché l’ho lasciato andare in Colombia per la nascita di suo figlio, un momento bello e importante. Arnautovic? E’ stanco e si sta reintegrando piano piano, aspettiamo che riprenda a pieno la forma fisica”.

Il tecnico rossoblù ha poi dichiarato: “Zirkzee? Penso che ci siano altri che stanno meglio, non ci sono dei segreti: ha del talento, ha giocato quello che si è meritato. Sta a lui dimostrare. Dominguez mi dispiacerebbe perderlo, è un giocatore importante per la squadra e per il club. Io gli posso consigliare ma è lui che prenderà in prima persona la sua scelta”.

Poi ha concluso: “Una società seria come il Bologna sa che bisogna programmare al meglio e per tempo la prossima stagione, con ambizioni chiare e obiettivi realistici indipendentemente da tutto”.