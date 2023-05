Serie A, Leao premiato come miglior giocatore del mese di aprile

Il mese di aprile appena trascorso ha mostrato un grandissimo Rafael Leao. Per i tifosi milanisti potrebbe suonare come una musica che provoca l’amaro in bocca dopo l’assenza del portoghese nel derby di andata di Champions contro l’Inter.

La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Sampdoria, in programma sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. La partita vedrà sicuro quindi il portoghese come protagonista: da vedere se Leao sarà anche protagonista in campo. L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha così commentato: “Per la seconda volta in questa stagione Rafael Leao conquista il premio come miglior calciatore del mese, dimostrando ancora una volta di essere ormai una stella di livello assoluto“.