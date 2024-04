Bologna, Thiago Motta: “Col Frosinone ci sono insidie, ma noi siamo cresciuti come squadra”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone: “Sarà una partita complicata, piena di insidie di cui siamo consapevoli. Andremo ad affrontarla al meglio possibile, con la voglia di fare una grande prestazione. Sappiamo che il Frosinone ha caratteristiche importanti nelle fasi di gioco e noi dobbiamo essere bravi a non alimentare l’energia che loro metteranno all’inizio della partita“. Il tecnico dei felsinei ha proseguito: “Siamo cresciuti insieme e come squadra, migliorando tantissimo. I ragazzi mi aiutano ogni giorno a capire qual è la cosa migliore per la squadra, e ad essere sempre concentrato sul mio lavoro. Il mio obiettivo è ottenere il massimo da loro, dentro e fuori dal campo; questo mi stimola nel cercare di creare qualcosa di nuovo, per mantenere un livello alto e una sana concorrenza“.

Motta ha poi spiegato: “Ho detto che il Bologna fa bene al calcio perché penso che questo mondo voglia vedere una squadra come noi, che negli ultimi anni ha faticato ma che con il lavoro e con un gruppo coeso oggi può competere anche con squadre che sono sempre state considerate più forti. Questa è la dimostrazione che l’ambizione del gruppo può rendere tutti competitivi“. Chiusura sull’eventualità di un cambiamento tattico da parte del Frosinone: “Non penso che una squadra cambi le proprie caratteristiche oggi. Sono una formazione che vuole giocare per arrivare al loro obiettivo. Sicuramente se noi non andremo in campo con la giusta concentrazione, loro sfrutteranno la possibilità di fare il loro gioco e fare male. Il Frosinone se viene lasciato giocare gioca bene“.