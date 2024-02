Bologna-Sassuolo, Thiago Motta: “Ogni partita ha la sua storia. Bisogna affrontare i problemi”

Contro il Sassuolo “i problemi li abbiamo tutti, bisogna saperli affrontare. Nell’ultima partita con il Monza si sono messi a 5 nel secondo tempo. Li abbiamo sofferti nella partita d’andata, ogni partita però ha la sua storia e cercheremo di portarla dalla nostra parte come sempre”. Queste le parole del tecnico del Bologna, Thiago Motta, in vista del match di sabato contro i neroverdi. “Lo step è sempre quello di competere con l’avversario, come abbiamo fatto fino ad oggi, contro il Sassuolo all’andata abbiamo iniziato bene, poi abbiamo sofferto, anche nella fase difensiva potevamo fare meglio – aggiunge -. Il Sassuolo è una squadra forte con del talento, noi dobbiamo essere al 100% e cercare di dare il massimo possibile”. Su Karlsson:“Si sta allenando bene, come tutti gli altri”. Promosso anche Kristiansen:“È un ragazzo fantastico, mi piace il suo atteggiamento quando perde la palla, perché è simile al mio quando avevo 16 anni ed ero a Barcellona. Parlo della reazione dopo l’errore, nel cercare di recuperare la palla. È fantastico, è questo che voglio vedere, sono molto contento”. E sulla panchina blaugrana, che alcuni media spagnoli hanno accostato al nome di Thiago Motta: “Io e i miei ragazzi siamo concentrati completamente sul Bologna e sul Sassuolo”.