Bologna-Sassuolo 4-2, Dionisi: “Servono risposte, gioca solo chi merita”

“Abbiamo perso qualcosa sui cambi, loro hanno guadagnato qualcosa. Abbiamo fatto una partita aggressiva, poi qualcuno è uscito per qualche problemino, lì è cambiato tutto. Le partite non durano un tempo, non finiscono mai. Questo è un nostro limite, dobbiamo alzare i minuti di gioco di chi ora sta facendo bene“. Queste le parole del tecnico del Sassuolo Dionisi dopo la bruciante sconfitta in casa del Bologna. “Come si esce? Ci dobbiamo mettere la faccia, dobbiamo stare sul pezzo fino a maggio. Dobbiamo crederci e lavorare, quello che mettiamo dal primo minuto dobbiamo metterlo fino alla fine. Mi aspetto qualcosa di più da chi entra. Tutti dobbiamo dare di più, devo farlo io, ma anche i giocatori. Mi aspettavo di più, non dall’inizio, ma durante la partita. Chi non gioca, quando ha l’occasione deve giocare bene, altrimenti non rigioca. Non voglio musi lunghi, ma risposte in campo. Non può bastare una partita fino al 70′”, chiude un deluso Dionisi.