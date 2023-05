Bologna-Roma, Thiago Motta: “Abbiamo dominato e controllato il gioco, sono contento”

“Sono soddisfatto nel vedere la squadra giocare in questo modo contro una grande del nostro campionato. Abbiamo dominato e controllato il gioco, abbiamo avuto l’opportunità per vincere e sono contento. Dobbiamo continuare così”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Thiago Motta, dopo il pareggio a reti inviolate contro la Roma in casa. “L’identità della squadra si vede anche nella disponibilità ad aiutarsi a vicenda – ha detto a Dazn –. Sono contento quando vedo una squadra che lotta e si aiuta e che va sulle seconde palle nel modo giusto. È lì che si diventa solidi. Poi bisogna gestire palla e creare occasioni”. E su José Mourinho: “Ritrovarlo è sempre bello, è una persona speciale e fa piacere. Oggi era una competizione ed entrambi volevamo vincere. Merita tutto quel che ha fatto e anche molto di più”.