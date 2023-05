Liga, il Siviglia manda un messaggio alla Juventus: 0-3 al Valladolid nel segno del Papu Gomez

Il Siviglia si allontana definitivamente dalla zona rossa della classifica di Liga con un roboante e convincente 3-0 sul Real Valladolid nel posticipo pomeridiano di domenica 14 maggio. Gli andalusi, dopo una prima frazione bloccata e chiusa sullo 0-0, escono nella ripresa sotto il segno di una prestazione maiuscola del Papu Gomez. Appena rientrati in campo, nella seconda frazione, è Montiel che stappa un match bloccato per portarlo in direzione del Siviglia con il gol dell0 0-1. La partita si innervosisce e le squadre si allungano con la qualità che alla lunga viene fuori: il Papu Gomez di qualità ne è tanta e porta al 79esimo la partita sullo 0-2, chiudendo ogni speranza di rimonta del Valladolid. Al 93esimo in pieno recupero gloria anche per Corona. Il Siviglia mette a segno un colpo importantissimo che permette agli andalusi di portarsi a più 13 dalla zona rossa per raggiungere una salvezza che ad un certo punto si era fatta quasi complicata. Il Valladolid invece dovrà battagliare nelle ultime giornate per cercare di tenere dietro il Getafe al momento diciottesimo che al momento dista solo ad una lunghezza.