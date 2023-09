Bologna-Napoli, Garcia: “Non sono preoccupato, ora siamo quinti e non ci va bene”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli, match della quinta giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico dei partenopei si è detto poco soddisfatto della classifica: “Siamo quinti e non ci va bene, allo stesso tempo pesa molto il secondo tempo con la Lazio perchè se avessimo fatto diversamente in quell’occasione adesso parleremmo di una situazione diversa. Il Bologna è una buona squadra, ammiravo Thiago Motta già da giocatore e sta facendo bene anche da allenatore – spiega Garcia – Il nostro obiettivo primario deve essere un posto in Champions, poi è ovvio che quando hai lo Scudetto sul petto vuoi provare a difendere il titolo.”

Sui problemi difensivi, l’allenatore del Napoli non sembra preoccupato: “Abbiamo subito cinque gol in campionato, che sono troppi. Però abbiamo concesso solo otto tiri nello specchio, segno che il posizionamento è giusto. Ci manca Rrahmani, ma Ostigard è forte e sono contento che ci sia lui a poterlo sostituire. Cambio di modulo? Il 4-3-3 è la nostra base ma mi piace l’idea di poter cambiare anche senza cambiare giocatori. Magari domani faremo qualcosa di diverso.”

RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA

Il Napoli sta iniziando un periodo molto intenso, con tante partite ravvicinate. Sul tema del turnover Garcia dice la sua: “Posso pensare di cambiare quando giocheremo ogni tre giorni, adesso la squadra non è stanca e magari cambierò qualcosa rispetto a Braga oppure cambierò durante la partita. L’importante è gestire bene le situazioni, cosa che non siamo riusciti a fare con la Lazio. In Champions una vittoria fuori casa non è mai banale, però se avessimo chiuso il risultato prima sarebbe stato più facile non vedere un bicchiere mezzo vuoto.”

A livello individuale, una battuta sulle difficoltà realizzative di Kvaratskhelia e Osimhen: “Kvara non deve pensare troppo al gol altrimenti non lo farà, gliel’ho già detto. Deve giocare come sa e la fiducia e i gol torneranno con naturalezza. Non sono preoccupato per Victor, è uno dei migliori attaccanti in Europa e se avrà sempre le occasioni di Braga allora farà almeno un gol a partita se non due.”