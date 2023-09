Formazioni ufficiali Milan-Hellas Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan e Hellas Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions contro il Newcastle i rossoneri vogliono tornare al successo e Stefano Pioli studia anche qualche cambio in formazione. Chi sicuramente non sarà tra i pali è Mike Maignan: al suo posto Sportiello. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 23 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-HELLAS VERONA

MILAN: Sportiello, Thiaw, Kjaer, Tomori, Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi, Pulisic, Giroud, Leao.

HELLAS VERONA: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric.