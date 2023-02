Bologna, Motta: “Fiorentina una grande squadra. Barrow non si muove”

“Affrontiamo una grande squadra. Dovremo essere bravi sulle seconde palle perché loro pressano alto e non ti fanno giocare. Bisognerà stare molto attenti a dare una mano al compagno che avrà la palla, attaccare la profondità sui centrali ad andare in avanti. In attacco hanno giocatori importanti che possono fare la differenza”. Thiago Motta, allenatore del Bologna, presenta così in conferenza stampa la sfida di questo fine settimana di campionato contro la Fiorentina.

Il tecnico ha fatto poi il punto della situazione sugli infortunati: “Arnautovic non è ancora a disposizione e non sono in grado di dire quando tornerà. Medel e De Silvestri proveremo a recuperarli per la prossima settimana, ma saremo cauti nel loro progressivo rientro in gruppo”.

Musa Barrow è stato al centro di numerosi rumors di mercato negli ultimi giorni, soprattutto in direzione Turchia, ma Motta si sbilancia: “Non si muove. Si è allenato ma deve fare qualcosa in più per ritagliarsi uno spazio”.

Infine, qualche parola sul nuovo innesto Kyriakopoulos: “E’ arrivato molto bene, ci darà una grossa mano da qui a fine stagione. E’ un giocatore che ha giocato già più avanzato con il Sassuolo. Si inserirà in una maniera normale e giusta con la squadra”.