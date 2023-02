Calciomercato, tanti i campioni in scadenza a giugno: in bilico la posizione di Messi e Benzema

Il Pallone d’Oro in carica, Karim Benzema, e quello che sarà senza troppi dubbi il prossimo premiato da France Football, Lionel Messi, potrebbero cambiare maglia la prossima estate. Soprattutto il fuoriclasse argentino, alla seconda stagione al PSG dopo una vita al Barcellona, è sempre più indeciso se continuare l’avventura francese oppure scegliere altri lidi, senza sottovalutare un ritorno con la maglia blaugrana. Diverso il destino del bomber di Ancelotti, che sembra sempre più vicino ad accettare un rinnovo in Blancos, per continuare un’avventura fatta finora di 336 gol e ben 23 trofei. Tanti i nomi pesanti in scadenza con la società madrilena: soprattutto i due totem del centrocampo Luka Modric e Toni Kroos, bandiere del club dal futuro incerto come quello di Marcos Asensio, mai titolare fisso e sempre più lontano dalla capitale spagnola.

Se il futuro di Milan Skriniar è ormai segnato, con passaggio al PSG a cui mancano solamente i crismi dell’ufficialità, è in dubbio un ex PSG, Adrien Rabiot. Il transalpino dopo anni di alti e bassi è diventato un punto fisso del centrocampo di Allegri che confermerebbe molto volentieri alla Juventus il numero 25, attratto però da un’avventura in Premier League. Campionato che potrebbero lasciare invece Youri Tielemans del Leicester e Wilfried Zaha del Crystal Palace, in cerca di una squadra di maggior livello, mentre potrebbero aver voglia di cambiare aria anche due fuoriclasse del centrocampo come Ilkay Gundogan e N’golo Kante, reduci da due stagioni completamente diverse ma sempre più lontani rispettivamente da Manchester City e Chelsea.