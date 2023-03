Bologna, Motta: “Fa piacere ascoltare elogi nei confronti del club. Torino avversario aggressivo”

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra Bologna e Torino, in programma lunedì al Dall’Ara: “Affrontiamo una squadra fisica ed in grado di giocare bene a calcio, guidata da un allenatore di grande carattere. La squadra si è allenata bene e molto dipenderà dal modo in cui verrà approcciata la partita. Tutto il resto è una conseguenza”. E ancora sull’avversario: “Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili”.

I rossoblù stanno stupendo tutti da quando Motta siede sulla panchina e sono giustamente arrivate le lodi per il tecnico: “Fa sempre piacere leggere e ascoltare delle belle parole spese nei tuoi confronti – spiega l’ex numero 10 della Nazionale -. La cosa che più mi dà soddisfazione è quando parlano bene del Bologna perché io faccio parte di un gruppo e di una società che sta funzionando molto bene”.

Poi il punto sugli attaccanti: “Arnautovic, così come Zirkzee, è recuperato. Gli attaccanti sanno tutti cosa voglio individualmente da ognuno di loro. Barrow è un periodo in cui sta facendo bene. Chiunque ha giocato nel corso di queste settimane ha fatto bene, questo conferma come siano i calciatori a dover sempre prendere le decisioni giuste in campo”.