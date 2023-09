Bologna, Motta: “Col Verona bisognerà fare una grande prestazione. Rinnovo? Stiamo parlando”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, in vista del posticipo della quarta giornata di Serie A che vedrà sfidare il Bologna contro il Verona. “Dovremo giocare una buona partita per ottenere il risultato che vogliamo. Abbiamo lavorato bene in queste settimane, ho una squadra di grandi professionisti che sanno cosa devono fare per affrontare al meglio una partita importante contro il Verona. Freuler? Sarà presente, come tutti gli altri ad eccezione di Saelemaekers”. Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Stiamo valutando il rinnovo, andiamo avanti con i giusti tempi e oggi l’importante è concentrarci sulle partite”.

Motta ha poi continuato: “Durante la pausa per le nazionali abbiamo avuto la possibilità di fare alcune amichevoli per mettere alla prova i ragazzi che sono rimasti e cercare di avvicinarci il più possibile alla realtà del gioco. Orsolini? Difendere la maglia della propria nazionale è importante. Lucumi sta bene”. Poi infine sulla formazione rivale: “L’Hellas ha cambiato l’allenatore ma la filosofia della squadra rimane più o meno la stessa. Il coraggio lo abbiamo sempre avuto, l’importante è avere un’idea precisa per la gara e mantenerla per tutta la partita”.