Formazioni ufficiali Tottenham-Sheffield: Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Sheffield, match della quinta giornata di Premier League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 16 settembre. Dieci punti per gli Spurs in questo avvio di stagione con tre vittorie e un pareggio all’esordio. Ancora zero vittorie invece per lo Sheffield, che ha pareggiato l’ultima gara contro l’Everton. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Everton: in attesa

Sheffield: in attesa