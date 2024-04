Bologna-Monza 0-0, Palladino: “Non è vero che abbiamo perso tempo, spiace sentire certe cose”

“Abbiamo terminato la partita tutti abbracciati perché l’immagine del Monza è quella di una famiglia. Di una grande famiglia. Alleno un gruppo di persone che mi danno tutto già in settimana, soffrono anche per la durezza degli allenamenti per poi fare queste grandi prestazioni. Devo fare i complimenti al Bologna perché noi abbiamo fatto la partita giusta, di grande qualità tecnica. Perciò ho dato un giorno di riposo in più ai ragazzi che porterò anche a cena fuori”. Queste le parole dell’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, a Sky Sport dopo il match in casa del Bologna in cui i brianzoli hanno strappato un buon pareggio: “Non sono d’accordo con quanto detto da Thiago Motta, credo che noi abbiamo perso pochissimo tempo, 20 secondi con Izzo e 30 con una sostituzione, tempo ampiamente recuperato. Mi dispiace sentire certe cose perché i miei ragazzi sono dei professionisti e lavorano con principi di gioco molto chiari. A volte ci riescono ed a volte meno. L’importante, per la mia filosofia, è coinvolgere il portiere partendo dal basso. Per fare ciò servono giocatori intelligenti e tecnicamente all’altezza. Stasera, infine, abbiamo pareggiato contro una grande squadra. Non è facile affrontarla e fare risultato nel loro stadio. Qui hanno vinto solo Inter e Milan e, perciò, il punto qui è molto gradito”.