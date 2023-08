Bologna-Milan oggi in tv, prima giornata Serie A 2023/2024: orario e diretta streaming

Tutto pronto per Bologna-Milan, posticipo della prima giornata della Serie A 2023/2024. Allo Stadio Dall’Ara va in scena l’esordio stagionale dei rossoneri di Stefano Pioli, che dopo aver fatto sognare i tifosi in sede di mercato adesso devono far valere il campo. Attenzione però al Bologna, squadra a sua volta ambiziosa e vogliosa di crescere ancora sotto la guida di Thiago Motta.

BOLOGNA-MILAN: I TELECRONISTI

ORARI, TV E STREAMING – Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 per il match che sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Gli appassionati potranno quindi seguire la partita sulla piattaforma streaming oppure su Sky al canale 214 “Zona Dazn”, che può essere attivato da tutti gli abbonati Sky che sono abbonati anche a Dazn con l’apposita procedura. Sportface vi racconterà Bologna-Milan in tempo reale con aggiornamenti, highlights, pagelle, eventuali moviole e tanto altro ancora.