Cecchinato-Purcell oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2023

Marco Cecchinato sfiderà Max Purcell nel primo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2023, evento in programma dal 20 al 26 agosto. Esordio complicato per l’azzurro, che sfida un avversario in gran forma, reduce dai quarti di finale a Cincinnati. Per Cecchinato invece si tratta del primo match su cemento dopo la parentesi post-Wimbledon su terra rossa. Purcell ha vinto entrambi i precedenti e partirà nettamente favorito. Marco, dal canto suo, ha più esperienza ma avrà bisogno di un mezzo miracolo per imporsi.

MONTEPREMI

COPERTURA TV

TABELLONE

Cecchinato e Purcell scenderanno in campo oggi, lunedì 21 agosto, come primo match alle ore 20.00 sul Court 2. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Cecchinato e Purcell garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.