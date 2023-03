Bologna-Lazio, Vecino giallo pesante: salta il derby

Un giallo pesante nel primo tempo di Bologna-Lazio. Matias Vecino, uno dei due diffidati biancocelesti (l’altro è Cataldi), è stato ammonito e salterà il derby contro la Roma in programma nel prossimo turno. Un’ammonizione severa quella estratta dall’arbitro Maresca all’indirizzo di Vecino, che ha commesso un fallo in ritardo ma poco cattivo. L’altro diffidato della Lazio, come detto, è Danilo Cataldi che ha iniziato la gara dalla panchina, non essendo al meglio delle condizioni. Il centrocampista sarà con ogni probabilità preservato per evitare ogni tipo di emergenza in regia.