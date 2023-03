Atalanta, rischio stiramento al flessore per Djimsiti

In attesa di conoscere l’esito degli esami diagnostici, si sospetta che Berat Djimsiti sia stato vittima di uno stiramento al flessore sinistro. Nel frattempo, l’albanese è già sicuro di saltare la partita dell’Atalanta contro l’Empoli, gara che si disputerà venerdì prossimo alle ore 20:45 e sarà valida per la 27esima giornata di Serie A. Il centrale difensivo nerazzurro è stato sostituito stasera a Napoli da Merih Demiral, con quest’ultimo che è entrato in campo al minuto numero 44.