Bologna-Lazio, Thiago Motta: “Arnautovic? Altri meritano di giocare più di lui”

“Barrow merita di giocare davanti e fare la partita che ha fatto con tutta la squadra. Oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro, si è visto nel secondo tempo. Ci dà tanto e si sacrifica, dà profondità e aiuta il gruppo. Sono soddisfatto di tutta la squadra, l’avversario era di livello, è stata una bella partita”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo il pareggio contro la Lazio. “Arnautovic arrabbiato? Non ho visto la sua reazione, dovete chiedere a lui. Trova poco spazio perché in questo momento altri meritano di giocare più di lui. Non c’è stata una rivoluzione – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – gioca chi merita, ho scelto la miglior squadra per affrontare la Lazio anche per difenderci quando sarebbe servito. Dovevamo essere bravi a non farli uscire nel secondo tempo, è andata relativamente bene questa sera anche se non è arrivata la vittoria”. In chiusura Motta spegne le polemiche per alcune scelte che hanno visto l’esclusione di big: “Non esiste nessun problema o discussione, i leader aiutano la squadra anche in allenamento non solo in campo. Il risultato di oggi è la sintesi di quel che si fa in settimana. Sono scelte del momento, vogliamo solo il bene del Bologna. Adesso pensiamo alla prossima contro la Salernitana”, ha concluso il tecnico dei rossoblu.