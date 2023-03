Liga, Kluivert lancia il Valencia: 1-0 all’Osasuna. Il Siviglia ora è in zona retrocessione

Il Valencia batte 1-0 l’Osasuna e dà lo scossone in zona salvezza. La squadra di Baraja si è affidata al gol di Kluivert (74′) per volare a quota 26 punti. Nel finale Duro sbaglia il calcio di rigore del raddoppio, ma la sostanza non cambia. Una vittoria pesantissima, che fa scivolare momentaneamente il Siviglia in zona retrocessione. La squadra andalusa domani dovrà rispondere nello scontro diretto contro l’Almeria (penultima) dopo il 6-1 con l’Atletico Madrid. Nell’altro match della serata, il Celta Vigo ha battuto 3-0 il Vallecano: doppietta di Aspas e autogol di Ciss.