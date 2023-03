Bologna-Lazio, Barrow: “Pareggio giusto, abbiamo dato tutto”

“Il pareggio è giusto, peccato però perché abbiamo dato tutto. Abbiamo portato un punto a casa e siamo comunque contenti. Cerchiamo di dare sempre il massimo, siamo soddisfatti della posizione in classifica e dobbiamo continuare così”. Lo ha detto l’attaccante del Bologna Musa Barrow dopo il pareggio contro la Lazio. “Mi manca il gol, prima o poi arriverà. Io continuo a lottare per la squadra e segnerò presto. Ho la fiducia dell’allenatore, il lavoro paga sempre, do tutto in allenamento”, ha detto Barrow ai microfoni di Sky Sport.