Basket, Coppa Italia Serie A2 2022/2023: la finale sarà Cremona-Cento

È Cremona la prima finalista della Coppa Italia Serie A2: questo il verdetto della prima gara disputatasi in queste Final Four che serviranno a determinare il primo trofeo stagionale a livello Serie A2. 68-61 il punteggio con cui i lombardi hanno battuto la strenua resistenza di Torino, compagine mai datasi per morta e autrice di una buona prestazione, sebbene non sia stato abbastanza per fermare la corsa di Cremona.

A raggiungere i lombardi in finale è stata Cento, con il team romagnolo che si è imposto a sorpresa sugli organizzatori Cantù al termine di una partita interpretata quasi alla perfezione. 84-77 lo score conclusivo di questo match, con Cento che è stata bravissima a scappar via all’inizio di tutti i quarti, lasciando a Cantù il durissimo compito di rimontare. La partita è rimasta aperta fino alla fine e il team sconfitto ha dimostrato tenacia da vendere per non darsi mai vinto, ma alla fine tutto ciò non si è rivelato sufficiente contro la furia di un quintetto, quello di Cento, non considerato favorito alla vigilia della gara.