Bologna, l’11 luglio la ripresa a Casteldebole. Dal 13 ritiro in Alto Adige

Il Bologna, dopo una grande stagione terminata in nona posizione, sta già pensando al prossimo campionato. Il club felsineo, infatti, riprenderà la propria preparazione in vista della Serie A 2023/2024 martedì 11 luglio presso il centro sportivo di Casteldebole. A disposizione del confermato tecnico Thiago Motta ci sarà l’intera rosa, fatta eccezione per i Nazionali impegnati a giugno con le rispettive selezioni. La squadra effettuerà visite mediche e test atletici al centro tecnico Niccolò Galli fino a giovedì 13 luglio, quando nel pomeriggio partirà alla volta di Rio Pusteria-Valles, la località dell‘Alto Adige, che fino al 22 luglio ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù.