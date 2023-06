ATP Stoccarda 2023, programma e orari mercoledì 14 giugno con Sonego e Musetti

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 250 di Stoccarda per quel che concerne mercoledì 14 giugno, giornata in cui si disputeranno alcuni degli incontri di secondo turno. Si partirà alle ore 11:00 e i primi a scendere i campo saranno Christopher O’Connell e Lorenzo Sonego, che mai si sono affrontati nel corso della loro carriera. A seguire, toccherà a Hubert Hurkacz e Yosuke Watanuki, anche loro mai affrontatisi a livello professionistico. Non prima delle 15:00, sarà il momento di Lorenzo Musetti: dopo il convincente successo ottenuto ai danni di Borna Gojo, il numero 17 del mondo se la vedrà contro il francese Gregoire Barrere. Non prima delle 17:00, infine, ci sarà l’interessante confronto tra Jiri Lehecka e Frances Tiafoe: anche per loro si tratterà di una prima volta.

ATP 250 STOCCARDA – IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

A partire dalle 11:00 – O’Connell vs Sonego

A seguire – (4) Hurkacz vs Watanuki

Non prima delle 15:00 – (6) Musetti vs Barrere

Non prima delle 17:00 – Lehecka vs (3) Tiafoe