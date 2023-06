Calcio a 5 femminile, l’Italia batte 2-1 la Svezia nella Futsal Week di Porec

Sotto 1-0 al termine del primo tempo, la Nazionale femminile di calcio a 5 sorpassa la Svezia e vince con una grande ripresa all’esordio della Futsal Week di Porec. Aguilar porta in vantaggio le svedesi, ma nella ripresa, a cavallo fra il 6’ e l’8’, prima Pomposelli con un capolavoro dalla distanza, poi Boutimah con un’azione di prepotenza fisica, ribaltano la partita portando l’Italia sul 2-1. Nel finale la Svezia prova a riprenderla col portiere di movimento, ma la difesa tiene e così l’Italia si prende i primi tre punti del torneo. Le azzurre torneranno in campo domani mattina, alle ore 12:30, per affrontare le padrone di casa della Croazia, poi il 16 giugno ci sarà la sfida con la Polonia.