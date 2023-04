Bologna-Juventus 1-1, Cuadrado: Var non funziona e rovina il nostro lavoro. Troppi episodi su di noi”

Nel post partita Cuadrado ha sottolineato ai microfoni di Dazn il malfunzionamento del monitor Var durante la partita: “Potevamo sfruttare meglio le nostre occasioni. A questi livelli però non può non funzionare il monitor del Var. Così rovina tutto il nostro lavoro, c’era un fallo netto su Alex Sandro prima del rigore. Questo non ci ha condizionato durante la partita, ma sono problemi che non dovrebbero esserci”.