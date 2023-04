Bologna-Juventus 1-1, Thiago Motta: “Andiamo tutti nella stessa direzione, secondo tempo di alto livello”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 arrivato dopo un match rocambolesco contro la Juventus: “Non abbiamo pressato bene e contro una squadra del genere lo paghi. Abbiamo giocato bene ma potevamo fare di più, nel secondo tempo abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco. Potevamo gestire meglio il primo tempo. Per noi è fondamentale avere il possesso della palla, soprattutto contro le grandi squadre. Andiamo tutti nella stessa direzione, per questo ce la giochiamo contro tutti”

L’allenatore rossoblu si è soffermato sul caso Arnautovic: “Arnautovic? Dipende tutto da lui. La squadra funziona anche con un altro riferimento in avanti. Io sono qui per fare le scelte migliori e premiare i giocatori più adatti. Marko ora è infortunato e sta rientrando in gruppo, non ho nessun problema con lui”.