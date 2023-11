Bologna, i convocati di Motta per il Frosinone: Karlsson si ferma per alcune settimane

Tegola per il Bologna, che perde per diverse settimane Jesper Karlsson. Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 5-6 settimane. Intanto l’allenatore ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per il match di domani in casa della Fiorentina.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.