Draper-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2023

Jack Draper se la vedrà contro Adrian Mannarino nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Sofia 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale bulgara. Il britannico, dopo aver portato a casa il Challenger di Bergamo, vuole chiudere in bellezza la propria stagione sollevando al cielo il primo titolo a livello di circuito maggiore. Non ha un compito facile contro il veterano transalpino, che va alla caccia del suo terzo trofeo dell’anno. Entrambi hanno domato molto agevolmente i loro avversari in semifinale. L’inglese ha vinto con sorprendente agilità il confronto contro il bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff mentre il francese ha domato il russo Pavel Kotov, recente finalista in quel di Stoccolma. Sarà Mannarino a partire inevitabilmente con i favori del pronostico. Si prospetta un test molto interessante per Draper, che deve dimostrare di aver messo definitivamente piede nel tennis che conta.

Draper e Mannarino scenderanno in campo sabato 11 novembre. I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali). Non è prevista una copertura televisiva della partita. Sul sito ufficiale di SuperTennis sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Draper e Mannarino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.