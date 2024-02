Bologna-Fiorentina 2-0, Italiano: “Fatto di tutto per limitarli, ma loro sono in fiducia e hanno qualità”

“Avevamo preparato la partita ben consci del loro entusiasmo e della loro costante pressione. Il loro palleggio dal basso poteva darci una mano, ma loro in questo momento sono in fiducia e sono bravi a saltare la pressione avversaria. Noi abbiamo cercato di fare di tutto per limitarli, ma loro sono stati abili, hanno una qualità e un’efficienza altissima”. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, analizza così ai microfoni di Dazn la sconfitta per 2-0 contro il Bologna. “Sul gol di Orsolini siamo colpevoli di avergli lasciato troppo spazio; il gol del 2-0 mi ha fatto arrabbiare molto perché non dobbiamo concedere quel gol a squadra schierata”, aggiunge. “Non ho schierato le due punte oggi perché volevo togliere loro il palleggio – prosegue -. La quadra l’abbiamo trovata e sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sono momenti in cui gli attaccanti sono in palla e le gambe vanno a mille. Gonzalez deve crescere di condizione e aumentare il minutaggio. Lì davanti stiamo variando molto: per vincere bisogna provarle un po’ tutte”.