Bologna, Fenucci: “Lavoriamo per realizzare un sogno che va oltre gli obiettivi iniziali”

Ospite di InCronaca, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha commentato il momento magico della sua squadra: “Il momento più bello da quando sono qui? Spero che arrivi tra poco. Stiamo cercando di realizzare un sogno che va oltre i nostri obiettivi iniziali. Come dice il mister però dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita, anche se mi piace l’entusiasmo della città che circonda sempre di più la squadra“. Sull’impatto che potrebbe avere la partecipazione alle coppe la prossima stagione Fenucci ha le idee chiare: “Prima di tutto lo avrebbe sulla città, perché organizzeremmo una grande festa. In primis sul prestigio sportivo, visto che sono 25 anni che il Bologna non raggiunge l’Europa. Inoltre ci sarebbe un impatto a livello economico, con maggiori risorse a disposizione. Infine a livello tecnico avremmo una valorizzazione dei nostri calciatori, in quanto un risultato del genere influirebbe sul valore della rosa“.

Sui lavori per la riqualificazione dello stadio Dall’Ara, Fenucci ha dichiarato: “L’orizzonte temporale resta il 2027/2028. Come dichiarato dal sindaco Matteo Lepore tra qualche mese dovrebbe chiudersi la conferenza dei servizi. Per quanto riguarda il Dall’Ara, ci è stato chiesto di adeguare il progetto per la messa in sicurezza della torre Maratona“. L’ad rossoblù ha poi aggiunto: “Sullo stadio temporaneo siamo un po’ più indietro. In questo momento stiamo discutendo della compensazione del verde, perché la costruzione dello stadio comporta l’abbattimento di alcuni alberi. Dobbiamo inoltre definire l’accordo con i nuovi azionisti del Parco alimentare Fico riguardo i parcheggi, ma credo che su questo non ci saranno problemi“.