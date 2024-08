Bologna, Erlic: “La Champions League è il sogno di tutti, bello ritrovare Italiano”

“Tutto è successo in modo molto veloce, mi hanno fatto sapere dell’interessamento del Bologna e quando ho parlato con il mio agente ho deciso di venire subito. La Champions è il sogno di ogni giocatore: io ho questa possibilità e cercherò di dare il massimo nell’aiutare la squadra“. Queste le parole del neo acquisto del Bologna, Martin Erlic, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L’ex Sassuolo, da cui è arrivato per circa 8 milioni di euro, ha proseguito: “L’anno scorso ci siamo complicati da soli la stagione, non eravamo abituati a quelle zone di classifica e quando entri nel tunnel è difficile uscirne. Le qualità le avevamo poi tra infortuni e difficoltà varie, tra cui l’infortunio di Berardi, è successo che siamo retrocessi buttando 10/11 anni di Serie A del Sassuolo. Non è mai bello retrocedere e dentro di me c’è ancora tanta rabbia che voglio trasformare in energia positiva“.

Al Bologna Erlic ritrova Italiano, tecnico che ha già avuto allo Spezia: “Conosco il mister ma questo non vuol dire nulla perché qui tutti spingono al massimo. Questo mi dà una grossa motivazione per lavorare al meglio. Sono contento di poter lavorare di nuovo con lui perché è un allenatore molto carico e che riesce a tirarti fuori sempre il meglio. Ho trovato un bel gruppo in cui è molto piacevole lavorare“.