Bologna, agente Barrow: “Sarebbe meno contento di restare viste le recenti dichiarazioni…”

Thiago Motta si è detto non soddisfatto del calciomercato del Bologna ed ha messo alla porta Musa Barrow, chiamato a trovarsi una nuova sistemazione. Nel corso di un’intervento ai microfoni di Sportitalia Luigi Sorrentino, agente del gambiano, ha commentato la situazione: “Il giocatore non sarebbe molto contento di restare al Bologna, non è sereno dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni. E’ normale che piaccia a diversi club, ma spetta alla società stabilire quanto chiedere per la sua cessione”.