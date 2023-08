Germania, il calciatore Niklas Kreuzer ha un tumore ai testicoli. Il supporto dell’Hallesche

Momento molto difficile per Niklas Kreuzer che, come annunciato dal suo club, l’Hallesche FC, deve fare i conti con un tumore ai testicoli. Il terzino destro sarà assente fino a nuova comunicazione dopo che gli esami a cui si è sottoposto hanno riscontrato la malattia. Il direttore sportivo del club tedesco, Thomas Sobotzik, ha manifestato la propria vicinanza al giocatore e alla famiglia: “Siamo in stretto contatto con Niklas e la sua famiglia per dare loro il miglior supporto possibile in questo momento difficile”.

“Questa notizia colpisce profondamente il club. La salute e il benessere dei nostri giocatori è sempre la nostra massima priorità. Sosteniamo Niklas sotto ogni aspetto, che si tratti di cure mediche, cure psicologiche o organizzazione di misure di sostegno. Siamo fermamente convinti che Niklas dimostrerà lo stesso spirito combattivo e la stessa determinazione che mostra in campo nell’affrontare questa sfida”, ha aggiunto Sobotzik.