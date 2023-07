Il Bologna ne fa 13 alla prima sgambata stagionale, tripletta Arnautovic

Il Bologna va in doppia cifra nel primo test estivo. Gli uomini allenati da Thiago Motta segnano 13 reti contro il Rio Pusteria nel pomeriggio a Valles in un match che fornito le prime indicazioni in vista della nuova stagione. Apre le danze il solito Marko Arnautovic con un preciso diagonale al decimo minuto. Saranno tre le reti per il croato a fine primo tempo, l’ultima delle quali di pregevole fattura dopo un bel controllo sul suggerimento di Bonifazi. Anche un assist nello score personale di Arnautovic a favore di Aebischer, la sua rete arriva dopo la gran botta da fuori di Raimondo e prima della scorribanda di Phyynthia sulla sinistra.

Nella ripresa tanti i giovani lanciati in campo da Motta, tra questi si prende la scena Tommaso Ebone: il classe 2005 si fa trovare al posto giusto per due volte nel giro di pochi minuti del secondo tempo e arrotonda lo score sull’8-0. Ci sarà spazio anche per altre due reti e migliorare il bottino di Arnautovic, nel mezzo la soddisfazione del gol anche per Andrea Mazia, un altro prodotto del settore giovanile felsineo. Al festival del gol partecipano anche Ferguson e Posch, solo una traversa per Barrow.

IL TABELLINO