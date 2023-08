Biglietti Juventus-Atalanta amichevole a Cesena: dove e come comprarli

Il precampionato di Juventus e Atalanta si concluderà sabato 12 agosto allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Ultimo test di lusso per i ragazzi di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini: le due squadre affileranno gli ultimi schemi in vista dell’inizio del campionato fissato una settimana più tardi. Entrambe le squadre arrivano con una filosofia molto diversa all’inizio della nuova stagione: per la Juventus infatti si tratterà solamente della terza amichevole (le altre due negli Usa contro Milan e Real Madrid), invece i bergamaschi hanno giocato in continuazione, anche con squadre minori salendo progressivamente con la difficoltà sino appunto alla sfida alla Juventus. L’inizio del match è fissato per le ore 20:30.

ECCO COME, QUANDO E DOVE COMPRARE I BIGLIETTI

Tanti tifosi vorranno assistere all’ultimo test stagionale di entrambe le squadre, un vero e proprio antipasto della Serie A che sta per nascere. I biglietti del match di sabato 12 agosto (con inizio fissato per le ore 20:30) verranno messi in vendita oggi, mercoledì 2 agosto, a partire dalle ore 17:00. Dove? Sulla piattaforma vivaticket.com. Chiunque accedendo, dalle ore 17, potrà acquistare i tagliandi sino ad esaurimento.