Beach volley, Europei Vienna 2023: Menegatti/Gottardi agli ottavi, Bianchin/Scampoli ai sedicesimi

Marta Menegatti e Valentina Gottardi agli ottavi di finale, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin ai sedicesimi. Questo il resoconto della prima giornata degli Europei di Beach volley in corso di svolgimento a Vienna. Sulla sabbia austriaca due vittorie per Menegatti e Gottardi che valgono il primo posto nella Pool C e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Partono male, ma reagiscono nel tardo pomeriggio Scampoli e Bianchin agguantando dunque lo spareggio intermedio dei sedicesimi di finale ed evitando l’eliminazione nella fase a gironi.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Le prime a scendere sulla sabbia sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi; le azzurre si sono imposte per 2-1 (21-18, 19-21, 15-13) sulle spagnole Sol Guidarelli/Sofia Gonzalez Racero nella prima partita della Pool C. Nel pomeriggio le campionesse d’Italia hanno blindato il primo posto sconfiggendo nettamente la coppia francese formata da Lezana Placette/Alexia Richard per 2-0 (21-17, 21-14)

Esordio sfortunato invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin nella Pool E. Le azzurre, dopo aver portato a casa il primo set, sono state prima raggiunte e poi superate al tiebreak (20-22, 21-16, 15-9) dalle olandesi Emi Van Driel/Brecht Piersma nella prima uscita del girone. Il team azzurro però è rimasto aggrappato al torneo continentale e, nel pomeriggio, ha sconfitto l’altra formazione olandese composta da Emma Piersma/Maxime Van Driel per 2-0 (22-20, 21-13) e agguantando la qualificazione ai sedicesimi di finale. Domani prenderà il via anche il torneo maschile con tre coppie italiane ai nastri di partenza.