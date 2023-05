Berruto commenta i cori su Vlahovic: “Vergognosi, quando si sospenderà una gara per razzismo?”

Mauro Berruto, deputato e responsabile del dipartimento Politiche dello Sport del Pd, ha postato un tweet in cui si esprime in merito ai cori razzisti sentiti nel match tra Atalanta e Juventus. “Ieri citavo Camus: non c’è luogo dove un uomo può essere più felice di uno stadio. E anche idiota, aggiungo. I vergognosi cori di Bergamo contro Vlahovic ne sono fulgido esempio. Cosa deve succedere per sospendere una partita per razzismo?”.