Atalanta-Juventus, Iling Junior: “Allegri è un top allenatore. Dobbiamo finire ad alto livello”

La Juventus che vince a Bergamo contro l’Atalanta porta la firma di Iling-Junor. Il talentino della Vecchia Signora è stato autore del momentaneo 0-1 con un inserimento dopo una progressione sulla fascia. Dopo essere stato come il man of the match, Iling ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Iling a fine partita: “Sono orgoglioso di indossare questa maglia e di aver fatto gol, è un momento speciale per me e ringrazio il mio allenatore. Allegri è un allenatore top, è importante per la mia crescita e per la mia carriera. Dobbiamo finire ad alto livello e pensare già alla prossima partita“.