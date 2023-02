Barcellona-Manchester United, sia Xavi che Ten Hag contro Mariani: “Penalizzati dall’arbitro”

Un 2-2 che lascia aperta la qualificazione, ma anche tante polemiche nei confronti del direttore di gara nel match d’andata tra Barcellona e Manchester United. La direzione di Maurizio Mariani a quanto pare ha scontentato sia una parte che l’altra. “Ritengo che le decisioni arbitrali abbiamo avuto una enorme influenza in questa partita. Su Rashford c’era un chiaro intervento da rosso, al massimo si può discutere se l’intervento sia avvenuto dentro o fuori dall’area. La decisione del direttore di gara ha segnato sia questa partita che la sfida di ritorno. Non è accettabile che a questi livelli gli arbitri possano commettere errori così gravi”, ha dichiarato l’allenatore dei Red Devils, Ten Hag.

Ma anche il tecnico dei blaugrana Xavi ha da ridire: “C’era un calcio di rigore netto a nostro favore. Il movimento delle mani di Fred non è naturale né consono. Ha allargato il volume del corpo. Non importa però quello che dico perché comunque non cambierà le decisioni dell’arbitro che ci hanno comunque penalizzato”.